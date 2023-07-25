قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإفصاح عن نتائج التوجيهي في الاردن رابط موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة والذي ينتظره جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر لأن تلك النتيجة هي التي تحدد مصيرهم في المستقبل.

نتائج التوجيهي في الاردن رابط موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة





بالطبع تعد المرحلة الثانوية من أهم المراحل التي يمر بها كافة الطلاب لأن تلك المرحلة سبب أساسي في تحديد مستقبل الطلاب ومصيرهم في الحياة بشكل عام من خلال الوظائف التي من الممكن أن يتقلدوها بسبب تلك الجامعات التي التحقوا بها.

وصرحت وزارة التربية والتعليم بالأردن أنه يمكنك الحصول على نتائج الثانوية العامة من خلال هذا الرابط وذلك بعد أن استمرت فترة الامتحانات لثلاث أسابيع متتالية، لذا قاموا بطرح هذا الرابط ليتمكن الأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائجهم لمعرفة الجامعات التي سيلتحقون بها.

فعندما تقوم بتسجيل الدخول على هذا الرابط سوف يقوم بإدخالك بشكل مباشر على على البوابة الرئيسية، والتي تختار منها الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، ومن ثم سيظهر لك الكثير من الخيارات المتاحة أختر منها (معرفة نتائج الطلاب ) وبعدها اختر نتيجة الثانوية العامة، وسوف يظهر لك الكثير من الأقسام التي تختار منها سواء علمي أو أدبي والشعبة العلمية التي تتخصص بها.

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ما هي طريقة الحصول على نتائج التوجيهية بالأردن؟

إذا كنت طالب في مرحلة الثانوية العامة وتريد الحصول على نتيجتك يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوزارة الرسمي من خلال هذا الرابط.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

اختيار الشعبة.

انتظر حتى تظهر النتيجة.

يريد الكثير من الطلاب بالأردن الحصول على نتائج التوجيهي في الاردن رابط موقع وزارة التربية نتائج الثانوية العامة والتي يمكنهم الحصول عليها من خلال الروابط التي بالأعلى.