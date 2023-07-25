أولمرت يحذر من حرب أهلية في(إسرائيل)

حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، من أن "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية.

وقال أولمرت في لقاء متلفز "هناك تهديد جدي للغاية، كما لم يحدث أبدا من قبل، ونحن في طريقنا إلى حرب أهلية".

وأوضح، أن الحرب الأهلية تعني العصيان المدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، ونظرة جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية.

وقال أولمرت، إن الحكومة قررت تهديد أسس الديمقراطية، وهذا ليس شيئًا يمكننا قبوله أو يمكننا تحمله.

وصادق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، على قانون إلغاء "الحد من المعقولية"، والذي يُقلص من صلاحيات المحكمة العليا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، بعد مغادرة أحزاب المعارضة للجلسة ومقاطعتها للتصويت.

وانهارت محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي بين الائتلاف والمعارضة، وسط توقعات بأن يقدم نتنياهو، على إجراء تعديلات أحادية الجانب على نص القانون، الأمر الذي قد يسمح له لاحقًا باتهام المعارضة بإفشال المفاوضات.

وتظاهر الآلاف الإسرائيليين، مساء أمس الاثنين، في شارع أيالون وسط تل أبيب، رفضًا للتعديلات القضائية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست الإسرائيلي.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر 29 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول البلاد إلى "ديكتاتورية".