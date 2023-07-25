الكتلة الإسلامية تزف شهداء القسام بنابلس وتؤكد على خيار المقاومة

نعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح شهداء كتائب القسام بنابلس، الذين ارتقوا صباح اليوم الثلاثاء خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.

وزفت الكتلة الإسلامية في بيان وصل "الرسالة نت" شهيدها ورئيس مؤتمرها في مجلس اتحاد الطلبة وممثل الكتلة وأحد قياداتها البارزين سعد ماهر الخراز، ورفاق دربه الشهيد منتصر سلامة والشهيد نور العارضة.

وقالت:" إننا وإذ ننعى شهيدنا البطل ورفاق دربه الميامين، نؤكد على أن خيار المقاومة وخيار الاستشهاديين هو الطريق لتحرير فلسطين ونبذ المحتلين من أرضنا المباركة وعن أقصانا ومقدساتنا".

وأضافت: "رسالة إلى عدونا، لا مكان لكم على هذه الأرض المباركة وأن مصيركم الاندحار وكيانكم الهش سينتهي بضربات المقاومة ورجالها المخلصين في كل مكان ولا خيار أمامكم إلى الرحيل أو الموت".

وتابعت: "من أعالي جبل النار يرسم الثوار خطى النصر، ويعبدون بدمائهم الطاهرة طريق التحرير والخلاص ويذيقون المحتل الذل ويصبون رصاص العز والنار فوق رؤوس جنوده الجبناء ترتقي اليوم ثلة من أبطال نابلس العز والإباء".