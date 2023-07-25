مخططٌ صهيوني لوأد المقاومة ولا خيار للمجابهة سوى فوّهات البنادق والنّار 

مجازر صهيونية متصاعدة من قتلٍ واستيطان واستباحة للمقدسات في حربٍ شاملة يشنها على الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وسط دعوات لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها كحل وحيد لردع الاحتلال.

الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي يرى أن الاحتلال الصهيوني يسعى لوأد المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، ويرتكب جرائم وينتهج سياسة الإعدام بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الحكومة الصهيونية الفاشية تحاول تصدير أزماتها الداخلية على حساب دم الشعب الفلسطيني.

وبين أن المنظومة الأمنية الصهيونية بكل مكوناتها تتفق على إراقة الدم الفلسطيني وإنهاء القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يستهدف كل ما هو فلسطيني، ويسعى لتهويد المسجد الأقصى المبارك من خلال اعتدائه على المسجد وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

من جانبه نوّه الباحث في الشأن الصهيوني معتصم سمارة أنه يجب أن نتعامل مع الاحتلال بالمنطق واللغة التي يعرفها.

ولفت إلى أن الاحتلال باقتحامه المخيمات الفلسطينية يكرس بأنه اختار الحل الأمني والعسكرية في الضفة الغربية.

وطالب بالابتعاد عن مصطلحات الأوهام مثل حل الدولتين وأوسلو وصياغة رؤية جديدة للتعامل مع الاحتلال الصهيوني الذي يقتل ويدمّر ويعزز الاستيطان.

وزفت كتائب القسام إلى العلا شهداءها لتؤكد بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

وتابعت "نقول للمحتل وحكومته الإجرامية بأننا لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز".

وكانت قد زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهداءها القساميين الأبطال الذين ارتقوا صباح اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس الشهيد القسامي القائد: سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، حتى ارتقى اليوم مقبلا غير مدبر والشهيد القسامي: منتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا) والشهيد القسامي: نور الدين تيسير العارضة (32 عامًا)

وتابعت "إننا إذ نزف هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام التي انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعاً عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، فإننا ندعو أبناء شعبنا للنفير لصد عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس".

وصعّدت قوات الاحتلال الصهيوني من انتهاكات بحق المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 1561 انتهاكًا للاحتلال بحق المخيمات الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 حتى تاريخ 24-7-2023، أعلاها في مخيم عقبة جبر في أريحا، أسفرت عن 42 شهيدًا فلسطينيًا وإصابة 373 آخرين.