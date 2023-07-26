شهيد وإصابة برصاص الاحتلال في نابلس واعتقال مقاوم بمخيم العين

استشهد شاب وأصيبت سيدة اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة مع رجال المقاومة، قبل أن تتمكن قوات الاحتلال من اعتقال أحد المقاومين وانسحابها من المدينة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تمكنت من نقل شاب إلى المستشفى بعد إصابته برصاص الاحتلال، قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد عبد الحكيم ندى (23 عامًا) بعد إصابته بالصدر.

وقالت مصادر محلية، أن القوات الخاصة (الإسرائيلية) اقتحمت مخيم العين بنابلس وعقب اكتشاف أمرها وصلت تعزيزات عسكرية (إسرائيلية) كبيرة إلى المكان، وتمت محاصرة أحد المنازل في المخيم.

وأضافت أنه سمع دوي إطلاق نار واشتباكات عنيفة في المخيم بين المقاومين وقوات الاحتلال، فيما حلقت طائرات بدون طيار في سماء المخيم.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش (الإسرائيلي) ينفذ الآن نشاطاً في مدينة نابلس.

وأكدت إذاعة الجيش (الإسرائيلي)، أن "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيًا مطلوبًا من مخيم العين بنابلس".