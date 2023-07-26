تعتبر من المرحلة الهامة التي يحرص الشعب في الأردن على متابعة كافة أخبارها هي مرحلة الثانوية العامة التي بدأت دورة امتحاناتهم لهذا العام يوم الرابع من شهر يوليو الحالي، وقد تم الاستعداد من أجل اختتام امتحانات الثانوية العامة في الأدران خلال الفترة الحالية.

اختتام امتحانات الثانوية العامة في الأردن





لقد شهدت الأردن انطلاق جلسات امتحانات الثانوية العامة بمشاركة حوالي 189410 من إجمالي الطلاب المسجلين، حيث يبلغ عدد الطلاب النظاميين إلى ما يقرب من 126271، والطلاب أصحاب الدراسة الخاصة بلغ عددهم 63139.

وتختتم الأردن الامتحانات لهذا العام يوم الثلاثاء، حيث يبدأ الامتحان في الساعة العاشرة صباحًا، في مبحث تاريخ الأردن وسيكون في ورقة واحدة وذلك لكافة الفروع التعليمية سواء الأكاديمية أو المهنية، وقد جرت الامتحانات منذ موعد انطلاقها حتى الآن بشكل سلس وطبقًا للخطة التي وضعتها الوزارة، وقد كانت الامتحانات متوازنة وراعت الوزارة الفروق الفردية الموجودة بين الطلاب.

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موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة في الأردن

بعد تحديد موعد اختتام امتحانات الثانوية العامة في الأردن، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد ظهور النتيجة الذي وضحه مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم السيد محمد كنانة بأنها ستظهر في النصف الثاني من شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقد تم تصحيح مبحث التربية الدينية، وتواظب لجان التصحيح على الانتهاء من كافة المباحث التي تم الانتهاء منها حتى تظهر النتيجة في الموعد المنتظر لها، وتم عقد الامتحانات في 766 مركزًا تابع لمديرية التربية والتعليم، ويتم الإشراف على مراقبة الامتحانات ما يزيد عن 20 معلمة ومعلم.

يعتبر اختتام امتحانات الثانوية العامة في الأردن من الأمور التي تنال اهتمام الكثير داخل الأردن حتى يتمكنوا من متابعة كافة الأمور التي تتعلق بموعد ظهور النتيجة.