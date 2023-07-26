بركة يدعو قوى المقاومة لتوحيد جهودها في مواجهة الاحتلال

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج، علي بركة، أن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وآخرها إطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب قرية حوارة جنوب نابلس، تشكل استمرارا لقرار اتخذته قيادة المقاومة بتركيز عملياتها لاستنزاف جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

ودعا بركة، الأربعاء، الفصائل والقوى الفلسطينية كافة لتوحيد جهودها ورص صفوفها لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، محذرا حكومة العدو الصهيوني من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى.

وشدد بركة على أن الاقتحامات وحملات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال لن تثني أبناء شعبنا الفلسطيني عن مواصلة المقاومة، مؤكدا أنها لن توقف مسيرة المقاومة التي يتوارثها أبناء شعبنا الفلسطيني جيلا بعد جيل.