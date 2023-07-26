جنين.. تحويل الناشط ثامر سباعنة للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الناشط السياسي والمختص في شؤون الأسرى، ثامر سباعنة، للاعتقال الإداري، بعد اعتقاله قبل 5 أيام عبر حاجز عسكري مفاجئ بمحيط مدينة جنين.

وقال مراسل "الرسالة نت"، نقلًا عن عائلة سباعنة، إن محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال أصدرت اليوم أمر اعتقال إداري بحق "ثامر" مدته 6 شهور قابلة للتجديد، دون توجيه أي تهمة له.

وأشارت العائلة إلى أن نجلها أسير محرر وأمضى قبل هذا الاعتقال أكثر من 10 أعوام، على فترات، في سجون الاحتلال، جُلها في الاعتقال الإداري.

وأعاد جيش الاحتلال يوم 22 تموز/ يوليو الجاري بعد توقيف مركبته وتفتيشها على حاجز عسكري "طيار" قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وكان برفقة عائلته وزوجته.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت سباعنة (45 عامًا)، يوم 12 مايو/ أيار 2021 عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية شرقي جنين، ثم أفرجت عنه بعد اعتقال إداري استمر 8 شهور.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى آنذاك، أن مخابرات الاحتلال حولت الأسير سباعنة إلى الاعتقال الإداري 4 شهور، دون تهمة، ثم جددت له أربعة أخرى، وأفرجت عنه في 10 كانون الثاني/ يناير 2022.

والأسير سباعنة كاتب وناشط وصحفي فلسطيني، وله مؤلفات كثيرة في مجال الأسرى والمجال الدعوي.