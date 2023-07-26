مقاومة الضفة.. تصدٍ متصاعد للاحتلال وحاضنة شعبية موحدة على خيارها

تقف المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية بكل بسالةٍ وتحدٍ أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني، تسندها حاضنة شعبية موحدة خلف خيارها ونهجها.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس على أن من يقاوم الاحتلال يعد رمزا لشعبنا الفلسطيني، فالمقاومة تحمي الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الأخرس إلى أن الشعب الفلسطيني بات موحدا مع المقاومة وحاضنا وداعما لها لا يتخلى عنها، على عكس ما كان يهدف إليه الاحتلال.

وبيّن أن مؤامرات الاحتلال وأعوانه على الشعب الفلسطيني سترتد عليهم وستفشل وستذهب بريحهم.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مجدي حمايل إن الاحتلال ذاهب إلى تصعيد عدوانه على شعبنا الفلسطيني بالضفة الغربية.

وأكد حمايل أن إطلاق قوات الاحتلال النار على المقاومين جريمة بحق شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال يريد أن يخرج من أزمته الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، مبينا أن الاحتلال فقد قوة الردع بالضفة الغربية بفعل المقاومة المتصاعدة.

ودعا السلطة وأجهزتها الأمنية القيام بدورها في حماية شعبنا الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وارتقى ظهر اليوم الشهيد محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاماً)، متأًثراً بإصابته الخطيرة برصاصة مباشرة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين في محافظة نابلس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون مع جنود الاحتلال، عقب اكتشاف قوة خاصة واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وانتشرت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل قبالة مخيم العين بنابلس، تزامناً مع محاصرة منزلين في المخيم، ومطالبة مقاومين تسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.

وفجّر مقاومون فلسطينيون عبوات محلية الصنع بآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين، وذلك بعد اكتشاف اقتحام قوة صهيونية خاصة للمخيم واستهدافها بالرصاص الحي.

وكانت كتائب القسام قد زفت أمس، مجاهديها أبطال عملية نابلس البطولية الشهيد القائد الميداني سعد ماهر الخراز والشهيد القسامي المجاهد منتصر بهجت سلامة والشهيد القسامي المجاهد نور الدين تيسير العارضة.

وأكدت كتائب القسام بأن دماءهم وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة، ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير.

ووجهت رسالة إلى الاحتلال الصهيوني بقولها "لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائمكم بحق شعبنا ومقدساتنا، وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز".