حماس: اقتحام الأقصى تصعيد خطير للحرب الدينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاقتحامات الواسعة والمستمرة من صباح اليوم من المستوطنين ووزراء في حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية.

وأضاف: "شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى المبارك ويحافظ على إسلاميته وعروبته مهما بلغت التضحيات، فالأقصى كان دائماً مفجر الثورات والانتفاضات".

وتابع قاسم "شعبنا لن يسمح للعدو الصهيوني بتمرير مخططاته في المسجد الأقصى، وكل شواهد التاريخ تؤكد أن شعبنا الباسل لا يمرر جرائم الاحتلال بحق مقدساته".

واقتحم مئات المستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يُسمى "خراب الهيكل" المزعوم، بحماية مشددة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).