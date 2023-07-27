تشديد الحراسة الأمنية على أهداف (إسرائيلية) محددة بالضفة

أمر قائد ما يسمى فرقة الضفة الغربية في الجيش (الإسرائيلي) آفي بلوط، المنسقين الأمنيين في مستوطنات الضفة، بوضع حراس مسلحين عند التجمعات التجارية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا الأمر صدر الأسبوع الماضي، على إثر الهجوم المسلح عند محطة وقود قرب مستوطنة عيلي الشهر الماضي ما أدى لمقتل 4 مستوطنين.

وسيبقى هذا التوجيه ساري المفعول حتى إشعار آخر.

وجاء في الوثيقة التي تم تسليمها للمنسقين الأمنيين للمستوطنين، أن محطة الوقود التي وقع عندها الهجوم تقع خارج المستوطنة ولا يوجد فيها "عناصر دفاعية"، ما تسبب في ضعف عملياتي كبير، ووقف الهجوم بشكل فوري حينها.

وطلب بلوط، وضع حراس مسلحين في مكانين إضافيين عند محطة الوقود عند تقاطع رنتيس، ومحطة وقود على شارع 433، حيث وقعت سابقًا عدة هجمات.

وأشار بلوط إلى أنه في حال لم يتم التعامل مع الأمر فسيتم إغلاق تلك المحطات ومجمعات تجارية أخرى حددها ضمن خططه.

ونقل مستوطنون، حراس مسلحين يعملون في مدارس داخل تلك المستوطنات لحماية المناطق المذكورة في الوثيقة، خاصة وأن تلك المدارس في عطلة سنوية.

صحيفة القدس