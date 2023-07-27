ما هي نسبة نجاح الثانوية العامة 2023؟ سيوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابطًا لإصدار نتائج الثانوية العامة العادية في عام 2023، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني للاستعلام عن درجات كل مادة والتعرف على المجموع الكلي، تابع معنا.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023





معدل النجاح في مواد اللغة العربية بالمرحلة الثانوية العامة (علمي وأدبي): أكثر من 90٪. أولئك الذين حصلوا على 95٪ فما فوق يمثلون 1.5٪ من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مواد اللغة الأجنبية الثانية (العلمي والأدبي) في المدارس المتوسطة العادية عام 2023: أكثر من 91٪، أولئك الذين حصلوا على 95٪ فما فوق يمثلون 20٪ من إجمالي عدد الطلاب الذين خضعوا للامتحان.

نسبة النجاح في مواد الكيمياء بالمدارس الثانوية العامة: (العلمي فقط): 88.9٪ يمثل عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجمالي 95٪ أو أكثر 2.4٪ من إجمالي عدد المرشحين.

معدل النجاح في مادة التاريخ الثانوي العام: (الأدبي فقط): 90.2٪ يمثل عدد الطلاب الحاصلين على إجمالي 95٪ فما فوق 0.1٪ من إجمالي عدد الطلاب.

معدل النجاح في مادة الفيزياء بالمدرسة الثانوية العامة 2023 (العلمي فقط): 91٪ يمثل عدد الطلاب الحاصلين على إجمالي 95٪ فما فوق 2.9٪ من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في الجغرافيا (الأدبي فقط) بالمدارس المتوسطة العادية عام 2023: 91.6٪. حصل 1.9٪ من العدد الإجمالي للطلاب على درجة بإجمالي درجات 95٪ أو أكثر.

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متي تظهر نتائج الثانوية العامة

تعتزم إدارة التعليم والتعليم الفني الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي يعقد بمكتب وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة وتخطط لمراجعة نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 لأقسام الأدبي والعلمي ومؤشر المجاميع.