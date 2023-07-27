رئيس بلدية خانيونس يعلن تقديم استقالته واستقالة المجلس البلدي

أعلن رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة، ظهر اليوم الخميس، عن تقديم استقالته واستقالة المجلس البلدي لبدلية خانيونس، في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياة المواطن شادي أبو قوطة أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام في المدينة.

وتقدم رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي بخالص العزاء والمواساة لأهلنا الكرام آل قوطة بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن: شادي عطية أبو قوطة الذي قضى نحبه أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام.

وأشار إلى أن تقديم الاستقالة تأتي في إطار تحمل المسؤولية أمام هذا الحادث الأليم.