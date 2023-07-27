الكتلة الإسلامية: الاعتقالات والملاحقات لن تثنينا عن خدمة الطلبة

ندّدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، باعتقال الاحتلال لمنسقها أسامة أبو عيد على حاجز عسكري يوم أمس الأربعاء.

وخلال وقفة ومؤتمر صحفي عقدته الكتلة اليوم الخميس داخل الجامعة، أكّدت أن الاعتقالات المتكررة لأبنائها وقادتها لن تثنيها عن خدمة الطلبة.

ورفع الطلبة المشاركون في الوقفة يافطات منددة بالاعتقالات واستهداف زملائهم من الاحتلال وأجهزة السلطة.

وأوضحت الكتلة أن استهداف الاحتلال لطلبة الجامعات وكوادر الحركة الطلابية يعكس فشل الاحتلال أمام المقاومة في الضفة الغربية وخاصة في جنين ونابلس.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة، إن استمرار الاعتقالات والتضييقات لن يثنيهم عن مواصلة دربهم المعبد بالأشواك.



وشدّد بني عودة على أن الكتلة ستبقى على عهد الوفاء لزملائهم الذين اختاروهم ووضعوا ثقتهم بالكتلة.

وذكر بأن الكتلة الإسلامية سقت وروت طريقها بالتضحيات والفداء، ولن تتراجع عن مسارها وثوابتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، الطالب أسامة أبو عيد من بلدة بدّو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وجاء اعتقال أبو عيد على حاجز عسكري "طيار" بعد مغادرته الجامعة إلى منزله، عقب اعتصام فيها استمر لأكثر من شهر رفضًا للاعتقال السياسي.

وأفرجت أجهزة أمن السلطة، الأسبوع الماضي، عن الطالبين بجامعة بيرزيت، عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة في الجامعة بعد 30 يومًا من الاعتقال، وعضو مجلس اتحاد الطلبة يحيى فرح قاسم بعد 36 يومًا من الاعتقال في سجن أريحا.

واعتصم طلبة جامعة بيرزيت لأكثر من 30 يومًا داخل الجامعة؛ رفضًا لسياسة الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق زملائهم.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت قبل عدة أسابيع في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال (الإسرائيلي) واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.