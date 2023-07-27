إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين بالضفة والقدس

أصابت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الخميس، عددًا من المواطنين الفلسطينيين واعتقلت بعضهم، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيًا عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدتي حزما والعيساوية، وسط إطلاق قنابل الغاز تجاه المواطنين، فيما أصيب مواطن باعتداء مستوطنين على عائلة العجلوني أمام باب حطة بالقدس.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزًا عسكريًا على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، واعتقلت الشاب محمد سليمان (34 عامًا)، من قرية مردا.

ونفذت مجموعة من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، اعتداءً على المواطنين في بلدتي بيتا وعصيرة القبلية جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة 22 فلسطينيًا، وحرق الأراضي الزراعية في بيتا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه المواطنين على جبل العرمة في بيتا.

وفي الخليل، نظم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال مسيرة في منطقة باب الزاوية، انتهت بمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي قمعت الشبان من أجل تأمين مسيرة المستوطنين.

وفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل المواطنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب مدينة أريحا.

وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، ارتكبت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس.