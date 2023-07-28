أكد الناشط السياسي سامح عفانة أن الاستيطان السرطاني تصاعدت وتيرته في الضفةِ الغربية والقدس، داعيًا لاتخاذ كافة التدابير لإيقافـه ومقاومته بشتى السبل.

وبين أنّ الاستيطان التهم أراضي الفلسطينيين وحاصرهم في قراهم ومدنهم كما يحصل في الأغوار الشمالية وجبل صبيح وبيت عوّا.

وحذر "عفانة" من أن استمرار الاستيطان بهذه الوتيرة فإن الفلسطينيين سيغدون غرباءً في أرضهم.

وأشار إلى أن إعطاء وزير مالية الاحتلال "سموتريتش" الإذن ببناء وحدات استيطانية دون الرجوع لوزارة الدفاع الصهيونية، سهّل مهمة الاحتلال في التهام أراضي الفلسطينيين.

وتصاعد الاستيطانية في الضفة الغربية، يستدعي جهدًا مضاعفًا ووقفة جادة لمقاومته وعدم السماح لهذه البؤر السرطانية بأن تقاوم على الفلسطينية، كما يقول "صبيح" مطالبًا بتشكيل وحدات دفاع عن أراضي الفلسطينيين.

وتابع "عفانة" "الأرض أرضنا ولن نسمح للعدو بأن يقيم مستوطناته عليها، فوضع الضفة والقدس محزن، فجبل أبو غنيم في القدس بعدما كان فلسطينيًا خالصًا أصبح مجمعًا استيطانية للاحتلال الصهيوني".