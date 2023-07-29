نصر الله: نؤكد دعمنا للفلسطينيين وجاهزون للمواجهة والتحرير

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يوم السبت، إن المقاومة في لبنان لن تتهاون، وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة (إسرائيلية).

وشدد نصر الله، في كلمة بذكرى (عاشوراء)، أن "المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع الغدة السرطانية، واليوم الشعب الفلسطيني يمشي في خيار المقاومة ويقاتل الاحتلال".

وأضاف "هنا من الضاحية نؤكد وقوفنا في حزب الله والمقاومة الى جانب الشعب الفلسطيني بكل ما نملك".

وأكد نصر الله أنه "يجب أن يسمع الاحتلال من جميع المسلمين موقفًا حاسمًا بموضوع الإصرار على تدنيس المسجد الأقصى".

وأشار أن (إسرائيل) تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من يستمر في احتلال الأرض ولاسيما في الغجر اللبنانية.

وتابع: "إننا وأمام كل التحديات القائمة واجبنا يفرض علينا أن نكون حاضرين في كل الميادين مهما كانت التضحيات، "فهذه المعركة هي معركة مفتوحة دفاعًا عن لبنان وشعوبنا في وجه الحصار والعقوبات ونهب الثروات".

وذكر أنه "عندما يضعنا عدونا بين خيارين بين الحرب والذلة فإننا نختار ونقول للعالم: هيهات منا الذلة".