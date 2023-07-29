واتساب تطلق ميزة رسائل الفيديو الفورية

أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب" إطلاق ميزة جديدة تخص رسائل الفيديو القصيرة والمباشرة، بعد أسابيع من اختبارها.

وأوضحت "واتساب"، أن الخاصية الجديدة يجري حاليا تعميمها على كل المستخدمين، مشيرة إلى أنها ستجعل الدردشات أفضل.

وتغيرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص، من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك.

وكل ما يحتاجه مستخدمو "WhatsApp" هو الضغط على زر الرسائل الصوتية مرة واحدة، ليتحول إلى رسائل الفيديو القصيرة، وبعدها يمكن تسجيل المقطع لمدة لا تتجاوز الـ60 ثانية.

والفيديو الذي يجري تسجيله، لا يمكن تعديله أو إعادة إرساله مرة أخرى، مما يجعله حصريا للمرسل إليه.

ويعتقد أن الميزة مستوحاة من التطبيق المنافس "سناب شات".