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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
(عين الهوية) قرية مهددة بالاستيطان
30 يوليو 2023 . الساعة: 09:13 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287549
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