التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية 2023 التي يتم البحث عنها من قبل الأسر الفلسطينية، أن الأسر المتعففة الموجودة في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي الأراضي الفلسطينية على وجه العموم يحرصون على التقديم إلى المساعدات الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك من أجل الاستفادة من جميع المساعدات والمنح والخدمات التي يتم طرحها من قبل الجهات المسؤولة في مختلف أنحاء البلاد، كما يوجد عدد من الإجراءات والشروط المهمة التي يجب الالتزام بها من أجل التسجيل في تلك الخدمة.

رابط التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية 2023

التسجيل في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية 2023 التي يتم البحث عنها من قبل الأسر الفلسطينية، أن الأسر المتعففة الموجودة في قطاع غزة على وجه الخصوص، وفي الأراضي الفلسطينية على وجه العموم يحرصون على التقديم إلى المساعدات الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك من أجل الاستفادة من جميع المساعدات والمنح والخدمات التي يتم طرحها من قبل الجهات المسؤولة في مختلف أنحاء البلاد، كما يوجد عدد من الإجراءات والشروط المهمة التي يجب الالتزام بها من أجل التسجيل في تلك الخدمة.

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وزارة التنمية الاجتماعية بغزة

قررت الوزارة فتح رابط التسجيل للمساعدات النقدية وزارة التنمية الاجتماعية، لتقديم المساعدات لكل الأسر المتضررة من الظروف الطارئة على البلاد، لذا وجب على الحكومة توفير دخل لكل الأسر التي تستحق الدعم ابتداء من الأسر الأشد فقراً.

ولذلك قامت الحكومة بطلب تقدم المواطنين بتسجيل أنفسهم فقط لمن يرى أنه بحاجة لتلك المساعدة أو أن أنه يندرج تحت قائمة الفقر، وهو حقاً بحاجة حقيقية للمساعدة، ويقوم بتسجيل كل البيانات المطلوبة منه على رابط الحكومة المقدم لهم بشرط ألا يكون قد قام بالتسجيل من قبل.

كما وضعت الحكومة شروط للحصول على تلك المساعدات كالآتي:

أن يكون الشخص المتقدم لطلب الدعم يحمل الجنسية الفلسطينية والمساعدات تقدم للجنسين.

ولكي يستوفي الشروط يجب أيضًا أن يكون متزوج.

ألا يكون له مصدر دخل آخر ولا يعمل في أي وظيفة أخرى.

ألا يكون من الذين يتلقون أي مخصصات حكومية أو دعم آخر.

حيث قامت الحكومة بتوفير الدعم لكل أنثى أرملة.

أو أي أنثى مهجورة أي مطلقة.

كما تقدم الحكومة دعم لأي أنثى لا تعمل وليس لها مصدر دخل نهائياً.

ويجب أن يتوفر شرط أخير حتى تستطيع الأنثى الحصول على الدعم المقدم لها، وهو ألا تكون ممن تقوم الحكومة بتقديم إعانات لهم أو من يحصلون على مخصصات التنمية الاجتماعية.

والجهة المصدرة لكل تلك الإعانات هي الإدارة العامة لمكافحة الفقر في البلاد، والغرض من تلك الخدمة هو تقديم المساعدات والإغاثات لفترة معينة لكل الأسر الفقيرة حتى تستطيع تلك الأسر تدبير شؤون المعيشة الخاصة بها، وأيضاً حتى تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية والذي يضمن لها العيش في مستوى عيش كريم مثل أي أسرة.

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