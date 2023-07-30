نتيجة الثانوية العامة مصر 2023 بالاسم ورقم الجلوس أدبي وعلمي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. بالاسم ورقم الجلوس أدبي وعلمي ، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون نتائج الصف الثالث الثانوي، ويتضاعف التساول عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 واعتمادها رسميًا من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة، موضحة أن نتيجة الثانوية العامة في مرحلة المراجعة والتدقيق، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيقوم الوزير بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

يمكن لجميع الطلاب التحقق من نتائجهم من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المصرية ، حيث تعمل الوزارة على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لطلابها في الوقت الحالي ، من أجل العمل على مواكبة التحول الرقمي للدولة المصرية في الوقت الحالي لتوفير الراحة لجميع المواطنين في الوقت والجهد.





خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تعرض وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/

2- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

4- سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

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