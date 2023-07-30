رابط نتيجة الثانوية العامة مصر 2023.. بالاسم

رابط نتيجة الثانوية العامة مصر بالاسم 2023 .. بالاسم يبحث الكثير من الطلاب والكثير منهم عن رابط نتائج فعال يمكنهم من خلاله البحث بالاسم ورقم الجلوس ، من خلال السطور التالية في المقال من خلال موقعنا سوف نقدم لكم أهم التفاصيل عنه.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيوضح فيه أسماء الطلاب الأوائل على الجمهورية من جميع المحافظات ، وهناك إحصائيات أولية عن النتائج تظهر أن الطلاب الأوائل لهذا العام هم أكثر من ثلاثين طالبا من جميع المحافظات.







نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير بوابة إلكترونية لطلبة الثانوية العامة يمكنهم من خلالها الاستفسار عن النتيجة من جميع المحافظات لجميع الفروع العلمية والأدبية والتجارية وغيرها ، ولا يتطلب الأمر الكثير من الجهد سوى الدخول مباشرة إلى رابط نتيجة الثانوية العامة واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا .

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

كتابة اسم المحافظة والمدرسة.

انقر فوق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023.

بضع دقائق وتظهر النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

نتيجة الثانوية العامة بدون رقم الجلوس

تراوحت آراء الطلاب حول الامتحانات من ما كان في متناول قدرات الطلاب العقلية والاختلافات ، بما في ذلك العديد من الطلاب الذين قدموا شكاوى إلى وزارة أسئلة الامتحان ، وخاصة امتحان الكيمياء للفرع العلمي وامتحان الرياضيات في الورقة الأولى والثانية ، والتي سئمت وسائل الإعلام من اعتراض الطلاب عليها بسبب وجود سؤال خاطئ في الامتحان ، وكان من الصعب على الطلاب تقديم شكاوى إلى وزارة الامتحانات:

الكيمياء 88.9%.

الجغرافيا 91.6%.

الفيزياء 91%.

التاريخ 90.2%.

للمزيد أقرأ أيضًا