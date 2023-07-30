أبو كويك: حماس تسعى للاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، إن الحركة حريصة على الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، والمشاركة في كافة اللقاءات التي تخدم ذلك.

وأكد أبو كويك أن حماس ذهبت إلى القاهرة بصدر مفتوح لإنجاح الحوار، بهدف مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات استجابة لنداء شعبنا في قرى ومدن الضفة الغربية التي تتعرض لهجمات المستوطنين.

وأوضح أن حماس شرعت قبل أيام بلقاء الفصائل الوطنية في الداخل والشتات للتمهيد والاعتداد لإنجاح لقاء الأمناء العاميين.

وأشار إلى أن حماس تمد يدها للكل الفلسطيني، وحريصة على أن تنجح هذا الحوار، وهو ما يتطلب وقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأضاف: "نسعى للوصول الى قواسم مشتركة تحقق الحد الأدنى من التوافق الوطني والعمل المشترك وفق ثوابتنا وحقوقنا الوطنية".

وانطلق اليوم في مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل بمشاركة حركة حماس التي تسعى للتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

حرية نيوز