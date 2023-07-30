برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي عبر موقع الوزارة الرسمي، صدر بيان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وأعلنت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة ستصدر في بداية أغسطس المقبل، لذلك يلجأ العديد من الطلاب إلى البحث عن التخصصات المناسبة لشعبة العلوم، وفي هذا المقال سنتحدث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر وأهم التخصصات لشعبة العلوم، تابعونا.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر





الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر في بداية شهر أغسطس القادم لعام 2023، بدأ الطلاب في التحضير لمعرفة التخصصات المتاحة وفقًا للشعبة الدراسية الخاصة بهم، بالإضافة إلى معرفة الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، والتي تتم من خلال مجموعة من الخطوات التالية

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

إدخال اسم الطالب رباعيًا.

يثم إدخال رقم جلوسه بدقة.

ثم تحديد الشعبة التي ينضم لها الطالب.

ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

يجب تزويد الطالب بعنوان البريد الإلكتروني الخاص به.

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

ثم الضغط علي خانة التسجيل لتتمكن من استلام النتيجة بمجرد الموافقة عليها.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي عبر موقع الوزارة الرسمي

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإشارة إلى بعض النقاط المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث أفاد أنه لم يتم تصميم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بواسطة لجنة، بل تم تصميم الأسئلة من قِبَل بنوك الأسئلة، كما أعلن عن وجود فريق خاص يتكون من مجموعة من الخبراء ليقوم بمراجعة والتأكد من نموذج الإجابة قبل أن يتم بدء عملية التصحيح.

كما تم الكشف عن طريقة التصحيح، يتم تصحيح أسئلة البابل شيت بشكل إلكتروني حيث يتم إدخال رقم جلوس الطالب تلقائياً. أما الأسئلة المقالية، فيتم تصحيحها باستخدام أجهزة التابلت وبمساعدة اثنين من المعلمين المصححين، ويوضح عن ذلك بأن “يصحح مصححان السؤال الواحد” وأضفت قائلاً إذا كان الفرق بين عملية التصحيح نصف درجة، يتم احتساب الدرجة الأعلى. وإذا كان الفرق يزيد عن نصف درجة، يتم الاستعانة بمعلم ثالث لمراجعة السؤال وإصدار الحكم.

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