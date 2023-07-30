موعد ورابط الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 مصر، يستمر البحث عبر محركات البحث مثل جوجل للتعرف على أخبار أوائل طلاب الثانوية العامة وتحديد موعد إعلان النتيجة الرسمية والتأكد من قبولها من قبل وزير التربية والتعليم، ويتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي، حيث يتصل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأوائل الثانوية العامة ويهنئهم، يتم ذلك من خلال توفر تفاصيلي عن أوائل الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

من المتوقع في الأيام المقبلة أن يتم الموافقة علي النتيجة، حيث أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج الثانوية العامة ستعلن في الأول من شهر أغسطس، وبالتالي، يتبقى حوالي 48 ساعة قبل بدء انتظارنتائج الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب المتفوقين، حيث يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات الإلكترونية.

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أعلنت الحكومة أن غالبية الأوائل في امتحانات الثانوية العامة تخرجوا من المدارس الحكومية.

إلى جانب بعض الطلاب الذين يدرسون في المدارس الخاصة والطلاب المتفوقين.

يتم الإعلان عن جميع طلاب الصف الثانوي العام الذين حصلوا على أعلى الدرجات في قسمي العلوم العامة والعلوم الرياضية.

في القسم الأدبي أيضا يتنوع أسماء الطلاب المتفوقين حسبما تم الإعلان عنه من جميع محافظات البلاد.

رابط نتيجة الثانوية العامة مصر 2023