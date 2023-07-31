النائب منصور: دماء الجمالين أضاءت درب المقاومة للثائرين بالضفة

أكد زوجة الشهيد جمال منصور النائب منى منصور أن دماء الجمالين لم تذهب هدرا، وما زال الشبان يسيرون على ذات الدرب.

وشددت في ذكرى استشهاد الجمالين على أن وقود المعركة ما زال قائما في مئات الشهداء الذين ما زالوا يرتقون سنويا.

وتابعت "في كل يوم نستذكرهما ونستحضر وجودهما ونروي سيرتيهما العطرة، الاحتلال إن ظن أنه باغتيال أحد قادة الشعب الفلسطيني سيحبطه ويكسر عزيمته فهو واهم".

وواصلت "حب الوطن هو أساس بالنسبة لنا، وربانا عليه شهداؤنا، ونزرعه في أبنائنا وأحفادنا".

وأشارت إلى قول الشهيد جمال الذي كان يردده دائمًا "لا أخشى على نفسي من الاغتيال إنما أخشى عليها من القبول بالاحتلال".

وبينت أن الجمالين كانا أصحاب فكرة، وكل همهما المقاومة وتحفيز الشبان على الالتحاق بهذا الدرب.

ويوافق اليوم الذكرى ال22 لاستشهاد القائدين في حركة حماس جمال منصور وجمال سليم بقصف طائرات الاحتلال للمركز الفلسطيني للدراسات والإعلام بنابلس، ليتوجا بالشهادة حياة عامرة بالجهاد والمقاومة والتضحية سعيًا إلى تحرير الأرض والمقدسات.

واستشهد الجمالان، بعد سنين من العطاء في مسيرة الحق والقوة والحرية، فرسما جمال النهايات بالشهادة، بعد أن رسما جمال البدايات بالبذل والتضحية.