التعليم بغزة تعقد  الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية العامة 2023 وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة.

وشارك في الملتقى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، والوكيل المساعد للتعليم العالي د. إبراهيم القدرة ، ومدير عام التعليم الجامعي د. علي أبو سعدة، ومدير عام هيئة الاعتماد والجودة د. رشيد أبو جحجوح، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر ، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النحار، وعدد من المدراء العامين والأسرة التربوية، ومشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والنقابات وأولياء الأمور والطلبة.

ورحّب وكيل الوزارة بالحضور والمشاركين في هذا الملتقى الهادف لتوجيه طلبتنا لاختيار التخصص الجامعي على أسس علمية سليمة.

ووجّه رسالة للطلبة قائلاً :رسالتنا لأبنائنا الطلبة الأماجد شباب الوطن وعماده الرصين، نحثهم على الجد والاجتهاد والتمسك بسلاح العلم، فما من أمة تقدمت وازدهرت إلا وكان العلم كلمة السر في نهضتها، وأنه لديكم خيارات واسعة من التخصصات المميزة والتي تطرحها مؤسسات التعليم العالي، اختاروا منها ما يلائم قدراتكم ويتناسب مع رغباتكم وسوق العمل.

ووجّه أبو ندى الشكر والتقدير لجميع مؤسسات التعليم العالي والوزارات والنقابات التي شاركتنا هذا الحدث المميز، وكل الشكر والتقدير لمن ساهم في إنجاح هذا الحدث.

يشار إلى أن الملتقى تنظمه الوزارة على مدار يومين وبمشاركة كافة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية؛ ديوان الموظفين العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل ونخبة من النقابات الفلسطينيه مثل نقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المعلمين ونقابة التمريض.

وشهد اليوم الأول مشاركة فاعلة من الطلبة وأولياء الأمور للتعرف على الجامعات وتخصصاتها وتلقي التوجيهات لاختيار التخصص الجامعي المناسب.

كما تم عقد محاضرتين الأولى بعنوان اختيار التخصص الجامعي وعلاقته باحتياجات سوق العمل، والثانية بعنوان التوجهات المستقبلية لسوق العمل محلياً وعالمياً وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين ونقاش وتفاعل من الطلبة والحضور.













