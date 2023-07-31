اعرف نتيجتك الآن بالاسماء نتيجة الثانوية العامة 2023 تم تفعيل الرابط

اعرف نتيجتك الآن بالأسماء نتيجة الثانوية العامة 2023 تم تفعيل الرابط ، بعد ان تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الازهرية تساءل الكثير من الطلاب حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال تسجيل الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث تعمل الوزارة على توفير الكثير من الخدمات الالكترونية لطلابها في الوقت الحالى، من أجل العمل على مواكبة التحول الرقمي الخاص بالدولة المصرية في الوقت الحالى من اجل توفير الراحة على كل المواطنين في الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023

تقدم وزارة التربية والتعليم كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر مركز المعلومات لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف نستعرض فيما يلي خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: من هنــــــــــــــــــــــــا.

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- اضغط أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

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