أجهزة السلطة تعتقل الصحفي سامي الساعي من طولكرم

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اليوم الاثنين الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي، من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من مخابرات السلطة اعتقلت الساعي بعد مداهمة مقر عمله في طولكرم.

وسبق أن تعرض الساعي للاعتقال على يد جهاز الأمن الوقائي لمدة 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

والصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية "ارتاح" في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال نحو 40 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.

وتغيب سجون السلطة أكثر من 20 أسيراً محرراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.

وتصدرت مدينة جنين عدد المعتقلين السياسيين، حيث يقبع 12 من أبنائها في سجون السلطة، ثم نابلس 10 معتقلين، والخليل 8 معتقلين.