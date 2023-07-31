بكيرات: الصراع في الأقصى دخل مرحلة الحسم

قال نائب مدير الأوقاف بالقدس ناجح بكيرات إن وجود حكومة يمينية تتبنى إقامة الهيكل واشاراته، يؤكد تماما أننا دخلنا في الصراع الأبدي ومرحلة الحسم، مضيفا: "بقدر ما حذرنا من الوصول لهذه النتيجة، بذات القدر نأمل أن تتحرك الأمة لحماية أقصاها".

وكشف تحقيق لقناة عبرية، مساء السبت، عن تورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في خطوات التحضير لإقامة "الهيكل الثالث" المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في التحقيق الذي نشرته القناة "12" العبرية، ، أن مدير عام وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال أشرف مباشرة على جلب 4 عجول "حمراء" قبل أسابيع؛ تمهيدًا لحرقها على جبل الزيتون المقابل للمسجد الأقصى إيذانًا ببدء طقوس إقامة "الهيكل الثالث".

وأضاف بكيرات في تصريح صحفي:"احتل الأقصى ثم حرق ثم حفر أسفله واعتدى عليه وارتكبت مجازر بحق أهله ولم تتحرك الأمة، إذا لم يوقظها إعلان جماعات الهيكل، فهذا يعني أن الامة أصبحت في وضع خطير وليس المسجد الأقصى في خطر".

وأكدّ أن هذه الأمة رغم مرضها وما أصابها من آلام وأحزان، ستجمع شملها وتلم أمرها للوقوف بشكل فعلي أمام هذا المشروع على أرض الواقع وليس على الواقع الافتراضي.

ودعا لتجمع إسلامي عالمي يقف أمام الاحتلال وينهي حالة عربدته بحق المسجد الأقصى، "الأمر لم يعد مناطًا بدور فلسطيني؛ بل اليوم يحتاج دور الأمة".

وكشف تحقيق القناة العبرية، أنه جرى اختيار العجول الأربعة من عدة مزارع في الولايات المتحدة ضمن مواصفات خاصة تنص عليها الكتب اليهودية.

وبيّن أن الاحتلال جلب العجول بالطائرة وليس عبر البواخر كما هو متعارف عليه، ويبلغ عمرها نحو عام ونصف، إذ تنص الكتب الدينية اليهودية على ضرورة أن تكمل العجول في عامها الثاني تمهيدًا لحرقها وذر رمادها قبالة المسجد الأقصى.

وأشارت القناة إلى أنه وفي اللحظة التي يتم فيها ذر رماد البقرة على الجبل المذكور "فسيكسر الحاجز الذي يمنع آلاف اليهود من اقتحام المسجد الاقصى، ومنهم اليهود المتطرفون من طائفة الحريديم".

وقالت القناة إن حكومة الاحتلال ضالعة في تمويل مشروع استيراد العجول وتربيتها، ورصدت ميزانية بالملايين لتحقيق هذا الهدف.

في حين أقام مستوطنون في مستوطنة "شيلو" شمالي رام الله مهرجانًا مؤخرًا يحاكي بناء "الهيكل الثالث" المزعوم على أنقاض مسجد قبة الصخرة، اشتمل على فقرة حرق بقرة حمراء قبيل البدء ببناء الهيكل.

ولفت التقرير إلى أن أشهر معدودة تفصلنا عن حرق العجول.

وزعمت وزارة شؤون القدس التابعة للاحتلال في تعقيبها على التقرير أنه "عار عن الصحة"، وأن استيراد العجول تم بالطرق القانونية بدون أدنى علاقة باقتراب إقامة الهيكل المزعوم وظهور المسيح.