لأول مرة.. الكشف عن معلومات جديدة حول الضابط هدار جولدن

تنشر وكالة "فلسطين الآن" اليوم الثلاثاء، شهادات حصرية، من مسرح اختفاء الضابط هدار جولدن، شرق مدينة رفح عام 2014.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن المعلومات التي تكشف لأول مرة، تأتي في الذكرى التاسعة للعملية.

وكان جولدن اختفت آثاره بعد وقوع قوته بكمين لعناصر من كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوب القطاع، تلاه ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجراح.

وحاول الاحتلال (الإسرائيلي) إغلاق ملف الضابط جولدن بالإعلان أنه قتل في العملية، رغم أنه لم تعثر على جثته، فيما تحدثت القسام في حينه أنها فقدت الاتصال بالمجموعة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يتضمن أغنية باللغة العبرية احتوت كلماتها على رسائل من الجنديين (الإسرائيليين) الأسرى في قطاع غزة هدار جولدن وأرون شاؤول.

ويقبع في سجون الاحتلال آلاف الأسرى من معظم المحافظات الفلسطينية، ويحرم عدد كبير منهم من حقوقهم الإنسانية، فيما يحتجز الاحتلال المئات على بند الاعتقال الإداري المجحف.

وترفض المقاومة الحديث عن الجنود الأسرى والمفقودين قبل الإفراج عن عشرات الأسرى الذين أعيد اعتقالهم عقب تحررهم في صفقة وفاء الأحرار عام 2011.