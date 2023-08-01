اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال دهم واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات، فيما هدمت منشأة تجارية في سلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد الكيلاني عقب اقتحام منزله في حي المخفية بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت الشاب ضياء دويكات عقب دهم وتفتيش منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة القنيطرة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس، تخللها اندلاع مواجهات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منتصر صالح فرج من منطقة بئر عونة شرق بيت جالا بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال لخيمة الاعتصام في قرية دير دبوان شرق رام الله.

واستهدف الشبان الثائر بالزجاجات الحارقة برجًا لجيش الاحتلال في محيط مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة، كما اقتحمت قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى وسام زعترة من مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.

وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم، منشأة تجارية تبلغ مساحتها 200 في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، تعود للمواطن أحمد خليل عبد الله.