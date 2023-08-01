عائلة أبو قوطة: تلقينا بارتياح بالغ نتائج لجنة التحقيق الحكومية

قالت عائلة الفقيد شادي أبو قوطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إننا تلقينا بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في وفاة ابننا المرحوم شادي.

وأشادت العائلة في بيان لها، في أعقاب اعتماد لجنة العمل الحكومي بغزة لتوصيات لجنة التحقيق، بالقرارات الحكومية وتقدمت بالشكر للجنة التحقيق وللحكومة في قطاع غزة.

كما وجهت العائلة الشكر لحركة حماس التي كان لموقفها أثرا بالغا وكبيرا في مواساة العائلة، وكل القوى والفصائل والعشائر على تضامنهم مع مصابها.

وأكدت على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملا.

وقبلت لجنة العمل الحكومي استقالة رئيس بلدية خان يونس وأعضاء المجلس البلدي، وإحالة جميع المتسببين بالحادثة للنيابة العامة، إضافةً لمن تم تحويلهم سابقاً، أياً كانت صفتهم أو موقعهم الوظيفي، وإتخاذ المقتضى القانوني كاملاً وفق ما تخلص له النيابة العامة.

وطلبت اللجنة من جهات الاختصاص إقالة اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خانيونس.

وفيما يلي نص بيان العائلة:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عائلة أبو قوطة وعشيرة السطرية.

قال الله تعالى في محكم التنزيل:-

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا ﴾ [النساء: 58 – 58]

تلقينا في عائلة أبو قوطة وعموم عشيرة السطرية بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة.

تشيد العشيرة بهذه القرارات وتتقدم بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا.

نؤكد على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملاً.

والله الموفق والمستعان.

عائلة أبو قوطة- عشيرة السطرية.

الثلاثاء 1 / 8 / 2023 م.



