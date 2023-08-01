هنية يعزي بوفاة الشيخ الدكتور الماليزي صبري أونق

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عائلة الفقيد الدكتور صبري أونق، نائب رئيس هيئة علماء المسلمين في ماليزيا، وأحد الذين بذلوا جهودًا رائدة في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها في ماليزيا، ليغادر هذه الحياة بعد رحلة طويلة في العلم والدعوة والجهاد، وليختم له بخاتمة طيبة وهو يلقي محاضرة في أحد مساجد ماليزيا.

وعبّر هنية عن حزنه وحزن إخوانه في قيادة الحركة لتلقيه نبأ وفاة الدكتور أونق، وقدم التعازي لزوجة الفقيد الأستاذة نور حياتي، والتي كانت كتفًا إلى كتف مع زوجها المرحوم في نصرة القضية الفلسطينية، ومن خلالها قدم تعازيه إلى الشعب الماليزي وعلمائه ودعاته عامة والعاملين للقضية الفلسطينية خاصة، مستحضرًا مناقب الفقيد في دعم هذه القضية المباركة من خلال عديد المواقع التي شغلها خلال حياته العلمية والدعوية.

ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويعوض القضية الفلسطينية بأمثاله من العلماء الصادقين والدعاة المجاهدين.