شاهد| القسّام يكشف معلومات حصرية حول عملية أسر هدار غولدن

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الذكرى التاسعة لعملية أسر الضابط (الإسرائيلي) هدار جولدن" عن معلوماتٍ حصريةٍ خلال العملية التي وقعت في يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس عام 2014، إبان عملية العصف المأكول.

وخلال مقابلات مع مشاركين ومشرفين على العملية، كشفت الكتائب عن تفاصيل تُنشر للمرّة الأولى حول خبايا العملية والخطّة العسكرية ومجرياتها.

كما نشرت الكتائب صورة قلادةٍ انتزعها مقاتلو كتائب القسام من أحد جنود "جفعاتي" خلال العملية، والتي جرت أحداثها شرق رفح.

ووجّهت كتائب القسّام رسالة إلى الاحتلال بأنّه يعرفُ جيدًا إلى من تعودُ هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت من أحد جنوده.

وأفصحت كتائب القسام بمعلومات تنشر لأول مرةٍ حول انقضاض الشهيد القسامي وليد مسعود على ضابط الاتصال في القوة المتقدمة والإجهاز عليه، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بين القوة وقيادتها الأمر الذي ساهم في إنجاز المهمة وإنجاحها.

المصدر: وكالة فلسطين الآن