الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجارًا غرب الخليل

جرفت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، أراضي واقتلعت أشجارا في بلدة ترقوميا وخربة سوبا غرب الخليل.

وقال المزارع محمد عبد الفتاح أبو ساكور، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية جرفت مساحات من أرضه تبلغ دونمين، وهي واقعة في منطقة "خلة أبو ساكور" بالقرب من المعسكر الاحتلالي المقام على أراضي بلدة ترقوميا، واقتلعت 40 شجرة من أشجار الزيتون ولكرمة.

كما جرفت قوات الاحتلال، اليوم، اراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية، في خربة سوبا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال خربة سوبا وجرفت أراضي زراعية واقتلعت عشرات أشجار اللوزيات والحمضيات، وهدمت سلاسل حجرية في أرض تصل مساحتها الى 3 دونمات تقريبا، وتعود ملكيتها للمواطنة مرام منجد العويوي.