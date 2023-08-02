اشتباكات بين مسلحين وأجهزة السلطة في جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين وأجهزة أمن السلطة بعد منتصف الليلة، في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار وبكثافة باتجاه مجموعة من مسلحة، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وأوضحت المصادر أن المسلحون أطلقوا النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين.

وخلال الاشتباكات، طالبت مساجد مخيم جنين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم خالد العرعراوي والد الجريح كمال العرعراوي وعم الشهيد مجدي العرعراوي.

كما خرجت مسيرة منددة بالاعتقالات السياسية ومطالبة بالافراج عن المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية.



