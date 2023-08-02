مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها أريحا ونابلس

خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماتهم في محافظتي أريحا ونابلس، وسط مداهمات واسعة بالمناطق الشرقية بطولكرم.

واشتباك مقاومون مع قوات الاحتلال أثناء محاصرتها أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا، وأطلقوا صليات كثيفة من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من مخيم عقبة جبر، بعد محاصرة منزل بالمخيم، تزامناً مع سماع صوت إطلاق نار كثيف بالمنطقة.

في غضون ذلك، شهدت محافظة طولكرم مداهمات واسعة من جنود الاحتلال، الذين اقتحموا بلدة كفر اللبد شرق المدينة.

وخاض مقاومون اشتباكاً آخر مع قوات الاحتلال التي كانت تؤمن اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في المنطقة الشرقية من محافظة نابلس.

وألقى الشبان الثائر "كوع متفجر" باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط قبر يوسف بنابلس، بينما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان، وتحديداً في شارع عمان بمحيط القبر.

وذكرت وزارة الصحة أن إصابة خطيرة في البطن وأخرى متوسطة في الفخذ بالرصاص الحي، وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة بداخلها امرأة حامل في منطقة إسكان الأطباء شرق نابلس، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المركبة.

واقتحم مستوطنون قبر يوسف شرق نابلس وسط اشتباكات وإلقاء عبوات ناسفة، واستهدف مقاومون جنود الاحتلال بصليات من الرصاص بشكل متكرر، على جانب إطلاق نار صوب حافلات للمستوطنين بالمنطقة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال بمنطقة الخصر خلال اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل.