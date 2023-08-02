ملحم للرسالة: قطر لم تستشرنا بتشغيل المولد الرابع!

قال وزير سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ضافر ملحم، إنّ الدوحة لم تستشر الوزارة أو الحكومة في تشغيل المولد الرابع.

وأضاف ملحم لـ"الرسالة نت": "نحن تفاجأنا بدخول قطر وتمويلها لهذا المولد".

وأوضح أنه لا يوجد لدى الوزارة أي علم تجاه هذه المنحة، متابعا: "هذا الأمر تم بعيدا عنا".

وكان مصدر مطلع، كشف احتجاج رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه على المساهمة القطرية بتشغيل المولد الرابع.

وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، عن تشغيل المولد الرابع، بمساهمة قطرية حتى الخامس من سبتمبر القادم، في ظل استمرار الاتصالات لتشغيلها لفترات إضافية.