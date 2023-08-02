الهدمي: أجزاء كبيرة من المسجد الأقصى آيلة للسقوط



حذرّ رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، من تعرض أجزاء كبيرة من المسجد الأقصى للسقوط والانهيار، في ظل رفض الاحتلال السماح بإعادة ترميمه.

وقال الهدمي في تصريح صحفي، إن الاحتلال يفرض المزيد من القيود على إعمار المسجد الأقصى الوصول إلى مرحلة يُعلن فيها أن المسجد الأقصى غير آمن ويمنع المصلين من الوصول إليه ومن ثم يُغلقه بالكامل.

وأوضح أن الاحتلال يسعى عبر تشديداته المتصاعدة، لتهيئة أسباب تبدو طبيعية لانهيار المسجد بكل ما فيه من معالم ومصليات تاريخية وأثرية" وصولًا إلى هدفهم المنشود بإقامة "الهيكل" المزعوم.

وأكد الهدمي أن منع طواقم الإعمار من مواصلة عملها في مصليات ومنشآت "الأقصى" والمعيقات التي يضعها الاحتلال أمام أعمال الترميم، تُنذر بخطرٍ شديد فأجزاء كبيرة من المسجد آيلة للسقوط

ويرى أن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لمنع إعادة إعمار وترميم المسجد الأقصى المبارك، تُشكل خطرًا حقيقيًا على وجوده.

ولا يُسمح للفلسطينيين القيام بأي عملية ترميم أو صيانة مهما كانت صغيرة إلا بعد موافقة شرطة الاحتلال والحصول على تصريح مسبق منها، في خطوةٍ تؤكد دائرة الأوقاف الإسلامية أنها "محاولة لإنهاء دورها وبسط السيادة الإسرائيلية على الأقصى وتعريضه للأخطار التي يواجهها حاليًا".

وقال "الهدمي"، إن الحجارة تتساقط من المصليات وأسقفها بشكلٍ شبه دوري، عدا عن تشقق البلاط وتكسره، في مشهد وصفه بـ "المرعب" إذ يوحي بحالة التهتك التي وصل إليها المسجد الأقصى.

ولفت النظر إلى أنّ التشققات وصلت سور المسجد الأقصى حيث أصبح معرضًا للانهيار في أي وقتٍ، بالإضافة إلى أن منع إصلاح شبكة المياه، تسبب في تسربها من سطح "قبة الصخرة" التي تعاني أيضًا من تشققات كبيرة في جدرانها.

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى من استكمال أعمالهم، وأخرجتهم من الأقصى على وقع التهديد.