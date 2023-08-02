ناشط مقدسي: الاحتلال انتقل للمرحلة الفعلية لإزالة الأقصى

قال الناشط والباحث المقدسي فخري أبو دياب، إن الاحتلال انتقل من مرحلة التخطيط لإزالة المسجد الأقصى، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضاف أبو دياب لـ"الرسالة نت" :"إنّنا أمام عهد جديد في تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع المسجد الأقصى، فالوضع خطير وينذر بحدوث كارثة فيه".

وأوضح أنّ سلطات الاحتلال وما يسمى بِـ "جماعات الهيكل"، بدأتا بزيادة ضغطها على المسجد لتغيير واقعه ونزع القدسية الإسلامية عنه وتحويله إلى معبدٍ لهم.

وحذر أبو دياب من أن الاحتلال يعمل بخطوات حثيثة ومتسارعة ليتهالك وينهار المسجد، فيمنعون ترميمه وإعماره وصيانة مبانيه لكي ينهار.

وتابع: " ظنّوا أن الأمة الإسلامية تقاعست وتراخت عن نصرة الأقصى وحماية عقيدتها، فانتقلوا من التخطيط إلى الفعل لإزالة هذا المسجد وإقامة ما يسمى (الهيكل المزعوم)".

ووجه أبو دياب رسالته للأمّة الإسلامية بأن تعي تمامًا بأن القادم قاتم لو بقيت الأمور كما هيَ عليه الآن، فعليها بربطها أن توصل للاحتلال رسالةً أنّ هذا المسجد عقيدة وآية في كتاب الله.

وشددّ على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال باستباحة الأقصى، ولن يكون يومًا لقمةً سائغة لأولئك المتطرفين والمستوطنين و"جماعات الهيكل".