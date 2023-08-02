21 اقتحامًا للأقصى و54 منعًا لأذان الإبراهيمي خلال يوليو الماضي

اقتحم المستوطنون المتطرفون بحماية قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك 21 مرةً خلال يوليو الماضي.

كما منعت قوات الاحتلال الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 مرةً خلال شهر يوليو الماضي، ونفذت حفريات بجوار المسجد الإبراهيمي، والتي تؤثر سلبًا على سلامة بنائه.

واقتحم مستوطنون متطرفون ووزير بحكومة الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة صباح اليوم الأربعاء.

ونظم المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، بحمايةٍ من شرطة الاحتلال الصهيوني.

ودنّس الوزير بحكومة الاحتلال الصهيوني يتسحاق فاسرلاوف باحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وكان 6558 مستوطنًا قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في شهر تموز/ يوليو 2023، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي مقارنة بالشهور الأخرى.

وتتزامن هذه الاقتحامات مع مواصلة الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين مخططاتهم في الأقصى المبارك الذي يمر بمرحلةٍ شديدة الخطورة تزامنًا مع عزم المستوطنين على إقامة الهيكل المزعوم وسط استعداد غير مسبوق، بدعم كامل من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد نشرت فيديو مصورًا يُظهر استعدادًا متقدمًا لجماعات الهيكل المزعوم، والتي تهدف لبناء الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق أعد مستوطنون متطرفون مواقد البخور والشموع في انتظار إقامة الهيكل المزعوم، كما أحضروا بحسب قولهم بقرة حمراء من ولاية تكساس الأمريكية لتحديد مرحلة مستقبلية لبناء الهيكل حيث قالوا "نحن تواقون لبناء الهيكل وها قد حصلنا على البقرة الحمراء".