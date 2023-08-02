"صاعق تفجير".. حماس: التصعيد في الأقصى خطير وغير مسبوق

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك "صاعق تفجير". مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات ذلك والنتائج المترتبة على حماقته وعدوانه عليه.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن الجماعات المتطرفة وبغطاء من حكومة الاحتلال تعمل بخطى متسارعة لتغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.

وأكد القانوع في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سيُواجه ويُفشل مخططات الاحتلال "بكل بسالة وقوة".

واستطرد: "استعدادات الجماعات المتطرفة وحكومة المستوطنين لتنفيذ مخطط بناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى تصعيد خطير وغير مسبوق في إطار الحرب الدينية المتصاعدة على مقدساتنا".

ونبه إلى أن "إجراءات الاحتلال المتزايدة في حربه الدينية على المسجد الأقصى والمقدسات تتطلب تحركاً من كل مكونات الأمة، علماء وشبابا وقوى وشعوبا، لنصرة الأقصى وإسناد شعبنا".

ودعا المتحدث باسم "حماس"، جماهير الشعب الفلسطيني، وكل الثائرين والمقاومين، إلى النفير العام والاستعداد لمواجهة مخطط الاحتلال وتصعيد المقاومة ضده واستدامة الاشتباك معه دفاعاً عن المسجد الأقصى.