مقتل مستوطنيْن في 1132 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال يوليو

قُتل مستوطنين اثنين وأصيب 50 آخرين بجراح مختلفة في 1132 عملا مقاوِما فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس، في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وبحسب تقرير شهري دوري يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى"، شهدت محافظات رام الله ونابلس والخليل، أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت 191، 180، 162، على التوالي.

ورصد "معطى"، 1132 عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 50 جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 28 قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو 28 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وأحصى المركز عمليتي دهس أو محاولة دهس، و4 عمليات طعن أو محاولة طعن، و6 عمليات إسقاط طائرات استطلاع، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 43 عملية.

وشملت عمليات المقاومة 13 عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و13 عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و24 عملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

وأطلقت المقاومة معركة "بأس جنين" للتصدي للعدوان الإسرائيلي الكبير على جنين ومخيمها الذي بدأ فجر الثالث من شهر يوليو، حيث أفشلت أهداف العدوان الإسرائيلي.

وردت المقاومة بالاشتباك مع قوات الاحتلال بالأسلحة والعبوات المتفجرة، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين، وإعطاب عدد من الأليات العسكرية المصفحة.

ونفذ الشهيد عبد الوهاب خلايلة (20 عاماً) من بلدة السموع في الخليل، في 4/7 عملية دهس وطعن مزدوجة في تل أبيب، أسفرت عن إصابة 10 مستوطنين بينهم 3 بحالة خطرة.

وبتاريخ 6/7 نفذ الشهيد أحمد سليمان غيظان (19عاماً)، من قرية قبيا غرب رام الله، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس، أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخر.

وأعلنت المقاومة في جنين، استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب جنين بصاروخين، بتاريخ 10/7، كما استهدفت مستوطنة "رام أون" بصاروخ آخر في 27/7.

وفي 10/7 اشتبك الشهيد بلال قدح (34 عاماً) من قرية شقبا قرب رام الله، مع جنود الاحتلال قرب قرية دير نظام غرب رام الله، وألقى قنبلة يدوية عليهم، قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص جنود الاحتلال.

ويوم 25/7 ارتقى الشهداء سعد ماهر الخراز، ونور العارضة، ومنتصر سلامة، إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال على قمة جبل جرزيم شرق نابلس.

ووثق "معطى"، تواصل الفعاليات الشعبية المناهضة للاحتلال، حيث بلغ عدد المظاهرات والمسيرات 49 مظاهرة، و334 عملية إلقاء حجارة، و413 مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال.

وتضمنت الفعاليات الشعبية، 14 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و117 عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.