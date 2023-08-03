محكمة الاحتلال تصادق على عدم إخلاء مستوطنة (حومش)

صادقت محكمة الاحتلال (الإسرائيلي)، على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة (حومش) جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن محكمة الاحتلال العليا صادقت على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في مستوطنة (حومش) قرب جنين.

يذكر أن الكنيست صادق في مارس الماضي، على مشروع قانون (إلغاء قانون الانفصال) في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: (حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وأخليت مستوطنة (حومش) التي أقيمت أواخر سبعينيات القرن الماضي في عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، بتعليمات من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق (أرائيل شارون)، فوق جبل القبيبات الذي يرتفع 650 متراً عن مستوى سطح البحر، والذي تتبع غالبية أراضيه لبلدة برقة، على الطريق الذي يربط محافظات جنين، ونابلس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.