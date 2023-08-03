الاحتلال يجرف أرضًا ويقتلع عشرات أشتال الزيتون غرب بيت لحم

اقتلعت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عشرات أشتال الزيتون، في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي لــــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "الضبعة" شرق البلدة، وشرعت بتجريف قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4 دونمات، واقتلعت عشرات أشتال الزيتون منها، وهي تعود للمواطن مازن أبو نعمة.

وأشار إلى أن تلك المنطقة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل في تجريف مساحات من أراضيها، واقتلاع الأشجار، ونصب منازل متنقلة للمستوطنين، إضافة إلى منع أصحاب الأرض من الوصول إليها.