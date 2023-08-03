منصّة X تتيح إخفاء العلامة الزرقاء للمستخدمين

أعلنت منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) اليوم الخميس، عن إتاحة إخفاء العلامة الزرقاء من صفحات المستخدمين الشخصيّة.

وجاء هذا القرار الذي اتّخذته المنصّة، بعد أن أصبحت هذه العلامة محرجة لعدد كبير من المستخدمين.

وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلّامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجّانيّة وخاصّة بالحسابات الموثّقة.

وقال موقع شبكة "إكس" الإلكترونيّ (https://help.twitter.com/en) "بات يمكنكم اختيار ما إذا كنتم ترغبون في إخفاء العلّامة الزرقاء من حساباتكم. وسيتمّ إخفاؤها من صفحاتكم الشخصيّة أو رسائلكم".

ويمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعيّة الاشتراك بخدمة العلّامة الزرقاء لقاء دفع بين 8 و11 دولارًا، مع حصولهم على امتيازات إضافيّة بينها مشاهدة إعلانات أقلّ وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وباتت تشكّل مصدر حرج للمستخدمين الّذين لا يرغبون في الكشف عن أنّهم يدفعون للشبكة الاجتماعيّة المملوكة للملياردير المثير للجدل، أو أولئك الّذين سئموا من تلقّي صور الميم الساخرة الّتي تتناول المشتركين في الخدمة.

ورغم ذلك، قد تظهر العلّامة الزرقاء "في أماكن معيّنة، في مؤشّر إلى أنّ المستخدم مشترك في الخدمة"، وقد تعطّل بعض الأدوات طالما كانت العلامة مخفيّة.

ولاقى هذا القرار تعليقات ساخرة كثيرة.

وقال نائب رئيس تحرير "فيلادلفيا إنكوايرر" روس ماغلس "من الجنون أنّ ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعيّة مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جدًّا لدرجة أنّ الأشخاص الّذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها".