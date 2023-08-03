صحيفة عبرية: عباس حث أجهزة أمن السلطة على زيادة السيطرة على مخيم بلاطة

قالت صحيفة عبرية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حث الأجهزة الأمنية التابعة له على زيادة سيطرتها على مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومنع تحوله إلى مخيم جنين، وزيادة اعتقال المقاومين شمال الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية الصادرة اليوم الخميس، إلى الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الأربعاء بين قوات أمن السلطة ومسلحين عند مدخل مخيم بلاطة.

وقالت الصحيفة: إن "سبب الاشتباكات كان نشاط قوات أمن السلطة في المخيم، بعد أن اقتحم عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها، المخيم بمساعدة جرافة لإزالة الحواجز الحديدية والحجرية التي نصبها مسلحون فلسطينيون على مداخل المخيم".

وأضافت أن "العوائق التي وضعها عناصر المقاومة في المخيم تجعل من الصعب على قوات الجيش (الإسرائيلي) عند دخولها المنطقة والقيام بأنشطة أمنية، كما تم مؤخراً نصب حواجز من هذا النوع في مخيمي جنين ونور شمس بالقرب من طولكرم.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله لصحيفة (يسرائيل هيوم) إن رئيس السلطة الفلسطينية، طلب من رجاله "العمل على زيادة السيطرة على مخيم اللاجئين في بلاطة ومنع تحوله إلى جنين".

وأشارت الصحيفة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضا الليلة قبل الماضية، في جنين بين قوات الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين، بعد مطالبة نشطاء من جنين بالإفراج عن معتقلين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية بعد العملية (الإسرائيلية) في المخيم الشهر الماضي.

قدس برس