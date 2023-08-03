منتدى الإعلاميين يستنكر اعتداء السلطة على الصحفيين أمام جامعة الخليل

استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الخميس، اعتداء عناصر أمنية فلسطينية على الصحفيين أمام جامعة الخليل.

وقال المنتدى في بيان صحفي: "تتوالى فصول استهداف الصحفيين والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير ومحاربة حرية الصحافة في الضفة الغربية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني والقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، إذ اعتدى عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بلباس مدني وعناصر من الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح في جامعة الخليل اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 على الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن شلالدة وحطموا معداتهم خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية أمام جامعة الخليل".

وأضاف أنه "ينظر بعين الخطورة لمسلسل استهداف الصحفيين في الضفة الغربية بصور وأشكال متعددة، ويعتبر ذلك تمادياً في التنكر للقانون الفلسطيني الذي كفل حرية الصحافة، ويتساءل عن دور نقابة الصحفيين تجاه حماية الصحفيين ووقف الملاحقات والتوفيق عليهم، لاسيما أن الصمت المريب على الانتهاكات لا يعني سوى القبول بها".

وطالب منتدى الإعلاميين، الأطر والمؤسسات الإعلامية بضرورة التحرك الفوري والعاجل والتصدي لهذا التغول على حرية الصحافة ووقف مسلسل قمع الصحفيين، وعدم السماح بدفع فرسان الإعلام الفلسطيني فاتورة عجز وضعف نقابة الصحفيين.

وأكد تضامنه التام مع الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للإعتداء، معبرا عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء وما سبقه من ملاحقات واعتداءات على الصحفيين.

كما حث فرسان الإعلام الفلسطيني على التضامن مع زملائهم من خلال تسليط الضوء على قضيتهم وإثارتها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.