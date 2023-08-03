عبد العاطي للرسالة: ندين الاعتداءات على طلبة الكتلة بالخليل وندعو لوقفها

أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الحقوقي صلاح عبد العاطي، اعتداء عناصر الشبيبة الفتحاوية وأجهزة أمن السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية التي دعت لاعتصام داخل الجامعة رفضا للاعتداء على الحريات والقمع السياسي.

وشدد عبد العاطي في تصريح خاص لـ"الرسالة" مساء الخميس على ضرورة وقف الاعتقالات السياسي وملاحقة الطلبة والنشطاء وضمان استقلالية الجامعات وحرية العمل الطلابي والأكاديمي.

وأضاف " يجب وقف تغول السلطة وأجهزتها الأمنية على الطلبة كون أن هذه الانتهاكات المتواصلة تنعكس بشكل سلبي على السلم الأهلي والمجتمعي وتعمل على تفتيت العلاقات الاجتماعية".

ويبين عبد العاطي أن ما يجري من تغول لأجهزة السلطة على الحريات العامة في الضفة بشكل عام والعمل الأكاديمي والطلابي بشكل خاص هدفه حرف النظر واشغال المجتمع بقضايا داخلية في ظل الاعتداءات من قبل المستوطنين والاحتلال.

وأشار إلى أن ما يجري يخدم الاحتلال والمستوطنين، والمطلوب هو الحفاظ على القانون وتحييد الحريات العامة وإطلاق حرية الرأي والعمل الأكاديمي في الضفة.

اعتدى عناصر من الشبيبة في جامعة الخليل، اليوم الخميس، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتداءات على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وقامت عناصر من الشبيبة بالاعتداء على طالبات الكتلة المشاركات في الوقفة، وضرب الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز.